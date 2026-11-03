Украинку, обнаружившую пыточную тюрьму под Киевом, задержали

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/doctor_valentina_m

Украинские силовики задержали женщину, которая первой добралась на автомобиле скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживались сбежавшие военные. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

В эфире одного из телеканалов выступил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который заявил, что женщина не является медицинским работником.

"Один человек, надев для чего-то форму медицинского персонала и завладев перед этим автомобилем медицинской помощи, со своим водителем за минимум трое суток до этого провела, скажем так, разведку этого объекта", – заявил Буданов.

В телефоне женщины обнаружили фотографии и переписку с некоторыми телеграм-каналами, которые впоследствии начали массовую рассылку материалов об инциденте.

Глава офиса президента Украины допустил, что произошедшее было спланированной провокацией. Точные мотивы задержанной пока не установлены: она могла действовать ради личной выгоды, заработка либо преследовать "антигосударственные цели". Сама ситуация, по его оценке, выявила напряженность в украинском обществе и указала на проблемы, требующие решения.

Кроме того, женщину внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец". Там ее называют "профессиональным провокатором" и обвиняют в якобы участии в российских информационных спецоперациях против Украины.

О том, что люди с оружием удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стало известно 2 ноября. Местные жители попытались ворваться в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

История получила огласку, и врачи вывезли четырех граждан с побоями. Пострадавшие – военнослужащие, которых задержали после того, как они самовольно оставили часть. Остальные находившиеся в доме люди были бойцами Нацгвардии.

