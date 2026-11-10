В АТОР предупредили об изменении порядка заполнения декларации для туристов на Мальдивах

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Порядок заполнения обязательной декларации для туристов изменился на Мальдивах – теперь путешественникам нужно подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на иммиграционную службу островов в телеграм-канале.

Речь идет об оформлении обязательной декларации IMUGA. Она нужна всем иностранным туристам, включая детей, напомнили в ассоциации. Без ввода кода завершить оформление документа не получится. Мера начала действовать с 9 ноября.

В АТОР уточнили, что теперь для оформления декларации туристам необходимо зайти на официальный сайт, указать действующий адрес электронной почты, получить на него одноразовый код и ввести его в системе. Затем нужно заполнить необходимые данные и отправить анкету.

Ее нужно оформить в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы. При этом родители могут использовать свой адрес электронной почты при заполнении декларации за младенцев, а сама процедура является бесплатной.

"После подачи декларации сохраните полученный QR-код. При выезде с Мальдив декларация не требуется", – добавили в АТОР.

Кроме того, в обновленной системе также предоставляется возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. Однако официальное требование о персональной декларации для каждого путешественника сохраняется, заключили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что Мальдивы перестали быть направлением для отдыха миллионеров – в 2026 году пара может улететь туда за 140–200 тысяч рублей. Средний чек летом доходил до 417 тысяч рублей на пару.

Наиболее выгодным вариантом гендиректор агрегатора пакетных туров Илья Юртаев назвал гостевые дома и маленькие отели на локальных островах. Выше идут трех- и четырехзвездочные гостиницы и бюджетные резорты.