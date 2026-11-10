Собянин: суперсервису "Переезд по программе реновации" исполнилось шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суперсервис "Переезд по Программе реновации" отмечает свое шестилетие. Он объединил основные услуги и информацию, необходимые жителям на всем пути к новоселью и после получения ключей, напомнил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

При помощи сервиса можно загрузить документы для подготовки проекта договора на новое жилье, записаться на осмотр предложенной квартиры, подать заявление об устранении выявленных дефектов, а также получить помощь в организации переезда. Там же доступна запись на заключение договора и к нотариусу.

"Все это снижает количество очных обращений и помогает сделать процесс заселения в новое жилье по Программе реновации более понятным и организованным", – отметил мэр.

Суперсервисом уже воспользовались более 290 тысяч человек. В 2026 году основные возможности цифрового сопровождения переезда появились и в мобильном приложении "Моя Москва".

Ранее градоначальник рассказывал, что новые подходы к градостроительному развитию Москвы позволяют создавать для жителей комфортную городскую среду. По его словам, столица ежегодно вводит миллионы квадратных метров недвижимости и сотни объектов социальной, транспортной и деловой инфраструктуры.

