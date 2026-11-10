Москвичей будут оперативно информировать об угрозах через канал мэра в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оперативный штаб Москвы принял решение о повышении скорости и достоверности информирования жителей об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность. С ноября такие сообщения будут размещаться в официальном канале Сергея Собянина в мессенджере MAX.

"В дополнение к действующим способам информирования, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также с учетом того, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ MAX является единым национальным сервисом обмена сообщениями и обязателен для предустановки на все продаваемые в России смартфоны и планшеты", – уточнил мэр Москвы.

Собянин рекомендовал жителям подписаться и в дальнейшем сохранять подписку на его официальный канал в мессенджере.

"При необходимости установить мессенджер MAX можно через магазин приложений RuStore либо скачать установочный APK-файл с официального сайта max.ru", – уточнил Собянин.

При этом дополнительное информирование населения о возникающих угрозах продолжит осуществляться всеми доступными способами. В частности, речь идет об официальной странице мэра в соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канале, сайте mos.ru, рассылках по электронной почте, пуш-уведомлениях, а также о ТВ, информационных агентствах, онлайн-СМИ и иных информационных ресурсах.

Ранее Собянин рассказал, что министерство обороны и столичные власти усиливают систему противовоздушной обороны Москвы. В рамках этой работы власти оказывают военным дополнительную поддержку. В частности, вместе оборудуют боевые позиции ПВО, развертывают силы и средства, а также помогают всем, что необходимо для военных.

Мэр также отметил, что в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов, а для сил ПВО формируется добровольческое подразделение. Собянин подчеркнул, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности столицы.