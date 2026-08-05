Собянин рассказал об обеспечении безопасности Москвы совместно с Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны и столичные власти усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) Москвы. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По словам Собянина, город взаимодействует с Минобороны и силами ПВО для обеспечения безопасности Москвы. В рамках этой работы власти оказывают военным дополнительную поддержку.

"Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных", – сказал Собянин.

Он также отметил, что в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов, а для сил ПВО формируется добровольческое подразделение. Собянин подчеркнул, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности столицы.

Ранее Собянин сообщил, что во вторник, 4 августа, силы ПВО Минобороны России сбили 184 беспилотника, летевших в сторону Московского региона. Атака продолжалась с 08:30 до 22:00, при этом к городу прорвались лишь 18 дронов, которые также были уничтожены.