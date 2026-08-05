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Тренер вратарей футбольного клуба "Диназ" на Украине Вячеслав Богоделов получил штраф в размере более 11 тысяч гривен (около 255 долларов, или 20 тысяч рублей) за использование русского языка во время тренировок. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Первый вопрос. Если я 50 лет говорил на русском – то никого не смущало?" – написал Богоделов.

Тренер также высказался о применении украинского языка, отметив, что на нем "разговаривали только в Ирландии и Канаде". По его словам, он никогда не слышал "чисто украинский язык".

Ранее в Киеве оштрафовали учительницу одного из лицеев, поскольку она показала на уроке в первом классе фрагмент мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением.

С жалобой обратился отец одного из учеников. В итоге педагог получила штраф в размере 3 400 гривен, то есть около 76 долларов, или примерно 6 тысяч рублей.

