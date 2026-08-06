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06 августа, 05:34

Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов

Фото: depositphotos/arskajuhani

Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей фастфуда и обнаружило бактерии группы кишечных палочек в продукции пяти компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследование охватило 488 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения санитарных норм выявлены у семи брендов: BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский".
В бургерах первых пяти из них найдены кишечные палочки. Во всех семи случаях зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов КМАФАнМ, местами более чем в 15 раз.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева пояснила, что такие показатели говорят о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработке оборудования.

Также у шести марок, включая "Франклинс Бургер" и Frank by Баста, обнаружены незаявленные растительные компоненты. В десяти образцах гистология выявила следы ДНК курицы – эксперты связывают это с использованием общего оборудования, а не с намеренным добавлением.

Образцовое качество показали бургеры "Вкусно – и точка", Burger King и Steak it easy. Они соответствуют всем обязательным требованиям и строгим стандартам Роскачества, что позволяет им претендовать на государственный Знак качества.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку и фальсификат в высокобелковых молочных продуктах. Эксперты проанализировали 10 торговых марок популярных протеиновых десертов: 5 марок мороженого и 5 марок ультрапастеризованных молочных коктейлей. Во всех образцах мороженого массовая доля белка была выше положенного значения.

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