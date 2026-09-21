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21 сентября, 16:02

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Синоптик Шувалов: зима может быть холоднее обычного в части регионов России

Синоптик спрогнозировал холодную зиму в части регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Предстоящая зима в некоторых регионах России будет холоднее климатической нормы. Об этом глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил НСН.

По словам синоптика, пока рано делать окончательные выводы, однако предпосылки для такого сценария уже есть. При этом говорить о снежном покрове в Москве и Санкт-Петербурге пока не приходится.

Шувалов также сравнил нынешний сезон с прогнозами на лето.

"Нам обещали аномально жаркое лето, но его таким назвать нельзя, все было в пределах нормы. Очень жаркое лето у нас было в Сибири, умеренное – в европейской части", – пояснил специалист.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец не исключил, что первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. В ноябре такое будет становиться чаще. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше декабря.

Первый снег выпадет в Москве во второй половине октября

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