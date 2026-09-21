Гутерриш встретится с Лавровым 24 сентября

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Генсек ООН Антониу Гутерриш встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 24 сентября. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге, передает РИА Новости.

Дюжаррик уточнил, что встреча пройдет вечером. Из-за разницы во времени в Москве переговоры Гутерриша и Лаврова могут состояться 25 сентября.

С 22-го по 26-е число, а также 28 сентября в главном офисе ООН состоятся общеполитические дебаты высокого уровня, в которых примут участие главы государств и правительств, а также руководители министерств иностранных дел.

По данным СМИ, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не появится на этих мероприятиях из-за желания сосредоточиться на внутренних политических вопросах, в том числе на подготовке бюджета и выборах следующего года. Вместо нее итальянскую делегацию возглавит вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни.

Россию на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН представит Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что на полях ГА ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

