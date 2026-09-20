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20 сентября, 17:54

Политика

Вучич анонсировал звонок Путину после встречи с Лавровым на ГА ООН

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Сербии Александр Вучич намерен позвонить Владимиру Путину после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сербский лидер заявил в обращении, опубликованном в соцсети TikTok.

Он уточнил, что его контакты с российским министром пройдут в Нью-Йорке, если не возникнет проблем с поездкой и организационными моментами.

С 22 по 26 сентября, а также 28 сентября в главном офисе ООН состоятся общеполитические дебаты высокого уровня, в которых примут участие главы государств и правительств, а также руководители министерств иностранных дел. На этой сессии российскую делегацию возглавит Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, на полях ГА ООН прорабатывается возможность встречи Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио. Она уточнила, что график рабочих встреч главы российского дипведомства находится в стадии проработки.

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