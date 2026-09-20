В Италии могут ввести лимит на иностранных школьников в классах

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На ближайшее заседание правительства Италии будет вынесен декрет, который ограничит число иностранных учеников в классах и запретит ношение в школах мусульманских головных уборов, закрывающих лицо. Об этом на съезде молодых сторонников партии "Братья Италии" заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает ТАСС.

По ее словам, те, кто приезжает жить в Италию, должны знать язык, культуру и уважать традиции страны. Премьер назвала это единственным цивилизованным способом интеграции и приема. Документ также обяжет учеников с проблемами в школьной программе учить итальянский язык.

"В школу ходят с открытым лицом, и никакая настоящая или мнимая традиция не может заставлять женщину прятаться. Равенство мужчины и женщины для нас фундаментально", – подчеркнула глава правительства.

Президент ассоциации директоров школ Антонелло Джаннелли признал актуальность вопроса с образовательной точки зрения, но усомнился в технической реализуемости ограничений. Он задался вопросом, как принимать детей в школу, если в том или ином районе превалируют иностранные семьи.

В крупных итальянских городах в некоторых классах число детей из семей иностранцев превышает число коренных итальянцев. Отдельные муниципалитеты уже ввели локальные запреты на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах.

Ранее массовый приток украинцев в Польшу привел к тому, что за 5 лет официальное число проживающих в стране людей с ВИЧ выросло с 20 046 человек в 2020 году до 31 738 в 2025-м. Только за прошлый год в Польше выявили 2 755 новых случаев, а заболеваемость подскочила втрое – с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей.