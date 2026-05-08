Фото: 123RF.com/pavelrusak

Массовый приток граждан Украины в Польшу привел к тому, что за 5 лет официальное число проживающих в стране людей с ВИЧ выросло с 20 046 человек в 2020 году до 31 738 в 2025-м. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель одной из польских инфекционных клиник.

Только за 2025-й выявили 2 755 новых случаев, а заболеваемость подскочила втрое – с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей. Примечательно, что к концу апреля 2026 года зарегистрирован 791 новый пациент против 734 за тот же период годом ранее.

"На самом же деле подавляющее большинство из этих носителей вируса с, так сказать, неустановленным происхождением являются гражданами Украины", – рассказал он.

Собеседник подчеркнул, что до начала боевых действий на Украине проживали около 245 тысяч ВИЧ-инфицированных, а распространенность вируса в возрастной группе 15–49 лет составляла примерно 0,9%. В Польше аналогичный показатель держался на уровне 0,1%, то есть был ниже в 9 раз.

Перелом наступил в 2022 году. Уже по итогам того года в Польше зарегистрировали 2 384 новых пациента с ВИЧ. При этом гражданами страны из них были только 682 человека. Еще в 666 случаях происхождение инфицированных установить не удалось.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что молодые жители Украины должны не уезжать в Германию, а служить в своей стране, попросив украинского лидера Владимира Зеленского "побеспокоиться об этом". Также он подтвердил намерение правительства ФРГ лишить определенные категории украинских беженцев гражданских пособий.