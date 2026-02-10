Форма поиска по сайту

10 февраля, 17:38

ЕП ужесточил правила предоставления убежища для граждан Украины

Фото: 123RF.com/hennadiinaumov

Европарламент (ЕП) ужесточил процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан ряда стран, включая Украину и Молдавию. Об этом стало известно из заявления законодательного органа Евросоюза (ЕС).

10 февраля парламентарии утвердили создание единого для ЕС списка "безопасных стран происхождения". Согласно новым правилам, каждый соискатель убежища из государства, включенного в этот перечень, должен будет самостоятельно доказать, что в его конкретном случае это правило неприменимо. Основанием может быть обоснованный риск преследования или причинения серьезного вреда в случае возвращения на родину.

В документе уточняется, что все страны – кандидаты на вступление в Евросоюз по умолчанию будут считаться безопасными. Исключения возможны, если ситуация в такой стране указывает на обратное. Например, при наличии насилия в условиях вооруженного конфликта, если уровень признания статуса беженца для ее граждан в ЕС превышает 20% или если против этой страны введены экономические санкции за нарушения основных свобод и прав человека.

Поскольку Украина и Молдавия имеют статус кандидатов, новые правила распространяются и на их граждан. Помимо стран-кандидатов, в общий список безопасных стран также вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис.

В апреле прошлого года МВД сообщало о разработке нового порядка предоставления убежища в РФ. Инициатива предполагала четыре возможности получить убежище на территории РФ для иностранных граждан – статус беженца, временного убежища, политического убежища или временной защиты.

