12 февраля, 17:30

Происшествия
Yle: пьяный швед угнал машину и попытался пересечь финско-российскую границу

Пьяный швед угнал машину и попытался пересечь финско-российскую границу

Фото: ТАСС/IMAGO/Lauri Heino

Гражданин Швеции в нетрезвом виде угнал машину курьера в Финляндии и попытался пересечь закрытую границу с Россией. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

По данным журналистов, инцидент произошел 8 февраля в Рованиеми. Уже на следующий день мужчина добрался до закрытого КПП "Салла" (МАПП "Салла"), где перелез через запертые ворота. В этот момент его и остановили пограничники.

В ходе допроса швед признался, что хотел попасть в Россию. Также правоохранители проверили его через алкотестер, который показал сильное опьянение.

"Полиция задержала мужчину. Его подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой", – уточнили в материале.

Немногим ранее финские пограничники задержали троих немецких туристов, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией. После задержания граждане ФРГ признались в содеянном, объяснив свои действия любопытством.

При этом до этого пограничники Финляндии заявили об увеличении числа нарушений на восточной границе, куда путешественники специально приезжают ради селфи с забором. Туристы нередко фотографируются, заходя в запретную зону. Например, за лето 2025 года зафиксировано более 50 таких нарушений.

