13 февраля, 04:30

Транспорт

Первый вывозной рейс для российских туристов на Кубе вылетел в Москву

Первый вывозной рейс авиакомпании "Россия" для российских туристов, находящихся на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Flightradar24.

Самолет вылетел 12 февраля в 19:30 по местному времени (13 февраля 03:30 по Москве). Прибытие рейса запланировано на 16:00 по московскому времени, время в пути составит около 12 часов.

Исполняющий обязанности генконсула России в Гаване Алексей Некрасов сообщил ТАСС, что никакая эвакуация с Кубы не предусмотрена и не планируется. Дипломат подчеркнул, что российские авиакомпании организуют вывозные рейсы для российских граждан и туристов, у которых есть обратные билеты этих компаний.

Всего авиакомпания "Россия" организует 6 авиарейсов для вывоза российских туристов с Кубы. Речь идет о рейсе FV6928 Варадеро – Москва 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана – Москва 16 февраля.

Посольство России на Кубе находится в постоянном контакте с "Аэрофлотом" и авиационными властями Кубы для благополучного возвращения россиян.

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам временно прекратить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом. При этом туристам, уже купившим путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха.

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы

