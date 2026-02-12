Вице-президент АТОР Мурадян: вместо Кубы россияне могут поехать в Египет или ОАЭ

Фото: depositphotos/slava296

Россияне вместо отдыха на Кубе по стоимости и формату могут выбрать туры в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам и на Хайнань. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) России Артур Мурадян.

Он обратил внимание, что Куба принадлежит Карибскому бассейну. Как альтернативу этому региону, как правило, рассматривают направления Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые предлагают сопоставимый пакет услуг и похожий уровень цен.

Мурадян считает, что туристам нужно обратить внимание на те страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение. Он уточнил, что продававшие на Кубу путевки туроператоры имеют в своем портфеле указанные альтернативные направления, поэтому у путешественников не будет проблем с поиском места для отдыха.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на Кубу из-за ЧС с авиационным топливом. Рекомендация действует до стабилизации обстановки в республике.

Энергокризис на Кубе возник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны островного государства, а также подписал указ, разрешающий вводить пошлины против стран, которые поставляют Кубе нефть.

Власти республики уже уведомили авиакомпании от отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта. В связи с этим авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли корректировки в программу полетов на Кубу.