Глава Минздрава США рассказал, что нюхал кокаин с сидений унитазов

Фото: AP Photo/Allison Robbert

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший рассказал о своей борьбе с наркотической зависимостью, упомянув, как нюхал кокаин с сидений унитазов. Об этом он сообщил в подкасте This Past Weekend.

Кеннеди-младший вспомнил, как во время пандемии коронавируса он собирал тайные группы поддержки для людей с алкогольной и наркотической зависимостями, игнорируя при этом карантинные меры. Политик подчеркнул, что именно дисциплина помогла ему не оказаться вновь на дне.

"Я не боюсь микробов – я когда-то нюхал кокаин с сидений унитазов. Я точно знаю, что эта болезнь меня убьет, понимаешь? Если я не буду ее лечить – а для меня это значит ходить на собрания каждый день – то все закончится плохо. Так что для меня это было выживанием", – рассказал Кеннеди-младший.

Ранее глава американского Минздрава удивился тому, что президент страны Дональд Трамп до сих пор жив с учетом его привычек в еде.

По его словам, во время путешествий с Трампом может показаться, что он питается "отравой" каждый день. При этом Кеннеди-младший назвал президента США очень энергичным человеком.