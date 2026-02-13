Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 февраля, 19:57

Транспорт

Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за переменчивой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям Москвы рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро из-за ожидаемой переменчивой погоды в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице установятся оттепель, снегопады и дождь, а к воскресенью, 15 февраля, вновь наступит похолодание. На дорогах возможно образование гололедицы, что может осложнить движение и увеличить риск аварий.

Тем, кто все же планирует поездки на машине, посоветовали снижать скорость, держать увеличенную дистанцию и быть особенно внимательными к пешеходам. Водителям также напомнили, что не стоит обгонять снегоуборочную технику, поскольку она расчищает проезжую часть.

Водителям грузового транспорта рекомендовали заранее планировать маршруты, так как буксующие фуры могут создавать серьезные заторы. Горожан призвали соблюдать осторожность и по возможности выбирать общественный транспорт.

Столичный регион начиная с 12 февраля продолжает находиться под влиянием активного циклона, принесшего снегопады. Обильные осадки, согласно прогнозам, сохранятся до вечера воскресенья, 15 февраля, с вероятностью их возобновления в понедельник, 16 февраля.

За минувшие сутки в Москве выпало 15% от среднемесячной нормы осадков, что привело к увеличению высоты снежного покрова до 50 сантиметров.

транспортпогодагород

