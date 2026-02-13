Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:05

Общество

В Москве за сутки выпало 15% месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве за минувшие сутки выпало 15% месячной нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, на метеостанции ВДНХ за последние 24 часа зафиксировали 7 миллиметров выпавшего снега. Аналогичные значения выявлены на метеостанции МГУ. При этом на Балчуге выпало 8 миллиметров осадков, а в Тушине – 6.

"По всей видимости, и высота снежного покрова, которая вчера в городе составляла 48 сантиметров, перевалила за полметра", – указал Тишковец.

Ожидается, что в пятницу, 13 февраля, в столице выпадет еще 4–5 миллиметра снега. Однако из-за смены фазового состояния осадков и наступающей оттепели сугробы в этот день осядут на 3–4 сантиметра. 14-го числа высота снега в столице уменьшится еще на 5–7 сантиметров.

В связи с непростыми погодными условиями в Дептрансе Москвы напомнили, что из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд начнется раньше, примерно в 15:30. Граждан призвали планировать маршрут заранее, а для поездок по городу выбирать метро. Если отменить поездку на личном авто не получится, то лучше выезжать после 19:00.

"Сегодня ожидается интенсивное движение в центре, вблизи крупных торговых центров и цветочных рынков", – добавили в ведомстве.

Вместе с тем в пятницу на дорогах не исключена гололедица. Температура днем поднимется до 1–3 градусов тепла, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

