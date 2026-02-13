Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 20:24

Происшествия

В Москве ребенок погиб из-за схода снега с самовольно установленного балконного навеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок погиб из-за схода снега с самовольно установленного балконного навеса на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ВАО.

По данным префектуры, навес находился над балконом последнего этажа.

В свою очередь, в столичном управлении СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели мальчика 2011 года рождения. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место ЧП. Будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее двое мальчиков 2016 года рождения упали с крыши нежилого строения на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Главмосстроя. Предварительно установлено, что дети забрались на крышу строения, после чего упали. Их госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика