В Москве ребенок погиб из-за схода снега с самовольно установленного балконного навеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок погиб из-за схода снега с самовольно установленного балконного навеса на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ВАО.

По данным префектуры, навес находился над балконом последнего этажа.

В свою очередь, в столичном управлении СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели мальчика 2011 года рождения. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место ЧП. Будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее двое мальчиков 2016 года рождения упали с крыши нежилого строения на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Главмосстроя. Предварительно установлено, что дети забрались на крышу строения, после чего упали. Их госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.