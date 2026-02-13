Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 22:08

Политика

Алиев рассказал, когда Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией после внесения армянской стороной изменений в конституцию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, интервью было показано в эфире Общественного телевидения страны.

"Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения", – подчеркнул Алиев.

При этом он указал, что мир между Азербайджаном и Арменией уже достигнут. От Армении зависит формальная сторона.

"Чем скорее будут внесены изменения в конституцию, и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор", – заключил Алиев.

В июле 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Официальная церемония подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в начале августа в Белом доме. В документе указано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика