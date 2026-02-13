Алиев рассказал, когда Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией после внесения армянской стороной изменений в конституцию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, интервью было показано в эфире Общественного телевидения страны.

"Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения", – подчеркнул Алиев.

При этом он указал, что мир между Азербайджаном и Арменией уже достигнут. От Армении зависит формальная сторона.

"Чем скорее будут внесены изменения в конституцию, и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор", – заключил Алиев.

В июле 2025 года Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (американского лидера Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Официальная церемония подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла в начале августа в Белом доме. В документе указано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.