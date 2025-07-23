Periodista Digital: Ереван и Баку согласовали меморандум по Зангезурскому коридору

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Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта, получившего название "Мост (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Periodista Digital.

Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область Армении. Он свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.

Власти Армении обязались реализовать проект по договоренностям, заключенным после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Тем не менее представители Еревана долго выступали против, так как для них это означало утрату суверенитета на значительной части территории страны, уточнили журналисты.

Согласно меморандуму, дорога останется в собственности Армении, однако управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах. Договор планируется заключить на 99 лет. При этом обеспечение безопасности будет возложено на американских военных, отмечается в статье.

Как указали авторы материала, Ереван вынужден отказаться от значительной части своей территории и согласиться на реализацию крупного проекта для Азербайджана и Турции без какой-либо компенсации.

Армения получила возможность стать суверенным государством, отказавшись от Нагорного Карабаха в 2022 году, заявил ранее премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также выразил несогласие с обвинением в том, что стал первым премьером Армении, который признал регион частью Азербайджана. По его словам, он признал территориальную целостность республики, поскольку она связана с целостностью соседнего государства.