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03 июля, 15:15

Политика

Армения заявила о желании стать членом ШОС

Фото: 123RF/butenkow

Армения намерена войти в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба МИД республики.

Ведомство уточнило, что государство разделяет ключевые принципы организации, в частности территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ.

Ранее замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявил, что страна остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

По его словам, республика примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.

Активность в ОДКБ Армения заморозила в 2024 году. Премьер-министр государства Никол Пашинян обращал внимание, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики.

При этом в марте текущего года Ереван также отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

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