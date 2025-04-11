Симоньян заявила, что Армении грозит исчезновение при ухудшении отношений с РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Если отношения между Москвой и Ереваном ухудшатся, то Армении, скорее всего, не будет вообще. Таким мнением поделилась главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас", – цитирует Симоньян РИА Новости.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о желании страны вступить в Евросоюз. Во втором и окончательном чтении закона за его принятие проголосовали 64 депутата парламента, а отрицательную позицию выразили семь человек.

Помимо этого, Армения отказалась подписать документ, который предусматривает финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отмечал, что в случае вступления в ЕС Армения потеряет много привилегий, так как придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).