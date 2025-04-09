Алиев заявил о готовности Азербайджана к выстраиванию доверия с Арменией

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Азербайджан готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией. Об этом заявил глава страны Ильхам Алиев.

"Конечно, мы не представляем, как немедленно станем друзьями с Арменией, это нереалистично. Даже говорить о какой-либо экономической интеграции преждевременно", – цитирует его ТАСС.

13 марта МИД Армении заявил, что Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного договора. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа, отметили в ведомстве.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном, после чего предложил Алиеву начать консультации по данному вопросу.

Пашинян также обратил внимание на важность "взаимного отказа от эскалационных речей", а также на "продолжение процесса делимитации границ". Он высказался и за "введение механизма расследования нарушений режима прекращения огня".

