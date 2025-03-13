Армения и Азербайджан согласовали проект мирного договора

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Представители Армении и Азербайджана завершили переговоры и согласовали проект мирного договора, сообщили в армянском МИД.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает достижение соглашения по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и завершение переговоров по соглашению по данному проекту", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что мирное соглашение готово, поэтому Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания документа.

Ранее Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению армянского премьер-министра Никола Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Кроме того, Пашинян обратил внимание на важность "взаимного отказа от эскалационных речей", а также на "продолжение процесса делимитации границ". Также он высказался за "введение механизма расследования нарушений режима прекращения огня".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.