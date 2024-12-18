Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении размещена инфраструктура НАТО

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Инфраструктура НАТО находится на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Европейского союза (ЕС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей от ЕС был согласован с Баку на четырехсторонней встрече между Арменией, Францией, ЕС и Азербайджаном. Тогда участники встречи договорились, что наблюдатели разместятся на границе на два месяца.

Как подчеркнул глава республики, после миссия была продлена без согласования.

"И аргументация была: "Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении?" – сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре этого года. Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей.

В свою очередь, Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.