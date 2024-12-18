18 декабря, 12:10Политика
Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении размещена инфраструктура НАТО
Фото: kremlin.ru
Инфраструктура НАТО находится на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Европейского союза (ЕС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей от ЕС был согласован с Баку на четырехсторонней встрече между Арменией, Францией, ЕС и Азербайджаном. Тогда участники встречи договорились, что наблюдатели разместятся на границе на два месяца.
Как подчеркнул глава республики, после миссия была продлена без согласования.
"И аргументация была: "Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении?" – сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре этого года. Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей.
В свою очередь, Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.