Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре

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Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре этого года. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

"Начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора", – заявил он.

Гаджиев уточнил, что на данный момент основной повесткой дня для Азербайджана является Рамочная конвенция ООН по изменению климата COP29, проходящая в Баку.

Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению премьер-министр Армении Никола Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Армения также предложила подписать уже утвержденные пункты мирного договора до климатической конференции COP29, которая проходит в Баку в ноябре этого года. Также республика готова внести необходимые изменения в конституции ради достижения мира с Азербайджаном, указал Пашинян.