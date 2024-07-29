Глава МИД Армении: Ереван и Баку имеют возможность закрыть страницу вражды

Фото: ТАСС/ЕРА/Federico Gutierrez

У Армении и Азербайджана появилась историческая возможность закрыть страницу вражды, благодаря чему можно будет обеспечить процветание всего региона. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Я считаю, что мы должны использовать нынешний исторический момент, чтобы закрыть страницу враждебности и подготовить лучшее будущее для экономического развития и процветания всего региона", – цитирует его ТАСС.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут закончить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного договора.

