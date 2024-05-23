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23 мая, 11:58

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МИД Армении: у Еревана и Баку есть разногласия по тексту мирного соглашения

В МИД Армении заявили о наличии разногласий с Баку по тексту мирного соглашения

Фото: 123RF/vladimirzotov

Армения и Азербайджан имеют некоторые разногласия в вопросе мирного договора. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, Ереван готов подписать и реализовать договор об урегулировании отношений. Однако со стороны Азербайджана присутствует несогласие с некоторыми положениями.

"Мы полны надежды, что нам удастся добиться единого текста, работы в этом направлении продолжаются. С каждой встречей мы стараемся сблизить позиции обеих сторон", – цитирует дипломата 24News.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

На встрече в Алма-Ате в начале мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов договорились продолжить переговоры по вопросам мирного соглашения.

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