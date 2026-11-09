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09 ноября, 05:52

Безопасность

МВД рассказало, как распознать поддельный штраф за нарушение ПДД

Фото: Москва 24

Мошеннические штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) можно отличить по нескольким признакам, включая реквизиты и способ доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

Постановление и квитанция о штрафе от Госавтоинспекции, полученные по электронной почте или в мессенджере, с высокой вероятностью направлены аферистами. Настоящий штраф приходит в личный кабинет на портале "Госуслуги" или отображается на сайте ГИБДД.

Кроме того, в МВД советуют проверять бланк-квитанцию с банковскими реквизитами. В подлинном документе всегда указан единственный получатель – "Управление Федерального казначейства". Если в графе "получатель штрафа" значится счет платежной электронной системы, то при оплате деньги уйдут мошенникам.

Отличить подделку можно и по уникальному идентификатору начисления (УИН), который содержит настоящий штраф от ГАИ. Он состоит из 20 или 25 цифр, и по нему можно проверить наличие долга в официальных базах. Отсутствие УИН в квитанции означает, что она поддельная.

При обнаружении мошеннического бланка в МВД рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее граждан предупредили, что мошенники начали обзванивать владельцев частных домов с предложением проверить крыши, водостоки и придомовую территорию перед снегопадами по сниженной цене.

Схема строится на предоплате: деньги просят перевести заранее – якобы на аренду оборудования или закупку материалов. После поступления средств собеседник блокирует номер и перестает выходить на связь.

Мошенники активизировались перед "Черной пятницей"

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