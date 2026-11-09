ПВО сбила 81 беспилотник над Ленинградской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 81 вражеский беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что боевая работа сил ПВО продолжается. Тем временем в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

Ранее обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области. Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-280. Движение по участку трассы, ведущему к мосту, было закрыто.

Помимо этого, из-за падения БПЛА загорелся трансформатор на электроподстанции "Сулин" в Миллеровском районе Ростовской области. В результате произошло отключение электроэнергии в нескольких сельских поселениях.