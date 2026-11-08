Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 490 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили в Москве. Еще 12 появились на эксплуатационной площадке Мосгортранса "Коньково", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, развитие инфраструктуры для электротранспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Новые станции позволят быстрее восполнять запас энергии машин и обеспечивать их своевременный выход на маршруты.

На площадке "Коньково" обслуживают более 280 электробусов российского производства. Они работают на 26 маршрутах. Дополнительное оборудование создаст условия для увеличения числа экологичных маршрутов в округе.

В этом году зарядные станции также установили на эксплуатационной площадке "Пресня", возле станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра, у остановки "Южное Измайлово" и станции метро "Тютчевская" в Троицком и Новомосковском административных округах.

Для электробусов, поступающих в Москву в 2026 году, в столице также установили новые и модернизировали действующие зарядные станции. Их оснастили пантографами инвертированного типа. Такое оборудование появилось на площадках "Коньково", "Нагорная", "Пресня", а также возле станций метро "Саларьево" и "Беляево".

В отличие от традиционной системы, при которой токопередающее устройство находится на крыше электробуса, в новой технологии пантограф расположен на зарядной станции. Когда машина подъезжает к ней, водитель активирует зарядку, после чего устройство автоматически опускается к контактным рельсам на крыше электробуса. Такая конструкция упрощает процесс и позволяет отказаться от сложных приемных устройств на машинах.

Электробусы начали поступать в Москву в 2018 году, а с 2022-го в столицу поставляют модели улучшенной комплектации. Их запас хода увеличился с 40–50 до 80–90 километров без изменения веса. Машины также получили адаптивное освещение, увеличенный на 18% передний указатель маршрута и электрический обогреватель.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. В них увеличили накопительную площадку, предусмотрели места для ручной клади, изменили конструкцию дверей и усовершенствовали климатическую систему. В 2026 году начались поставки модели КамАЗ-52222 поколения А5 с технологией зарядки от станции с пантографом инвертированного типа.

Сегодня более 3,1 тысячи электробусов обслуживают свыше 310 маршрутов во всех округах Москвы. Машины работают на 13 площадках Мосгортранса. Замена одного автобуса электробусом позволяет ежегодно сокращать выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн.

Электробусы также оборудованы для маломобильных пассажиров, в них есть откидные аппарели и кнопки вызова водителя. Для велосипедов, колясок и крупного багажа предусмотрены специальные площадки, а для зарядки гаджетов – USB-разъемы. В салонах установлены медиаэкраны с информацией о маршруте, климат-контроль, цифровые валидаторы и видеокамеры.

Ранее сообщалось, что с 21 ноября на Центральном проспекте и Солнечной аллее в Зеленограде начнет действовать выделенная полоса для наземного транспорта. Ее протяженность составляет 2 километра. По этому участку проходит 10 маршрутов автобусов, на которых в будни совершают более 36 тысяч поездок.