Умер актер и каскадер Анатолий Калмыков, снявшийся в "Ширли-мырли"

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Актер и каскадер Анатолий Калмыков скончался 31 октября в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщил его друг и коллега.

Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт, сообщили РИА Новости в его окружении.

Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. В кино он пришел в 1969 году в качестве каскадера. Участвовал в съемках картин "Адъютант его превосходительства", "Освобождение" и "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

Всего артист принял участие более чем в 160 кинопроектах. Среди наиболее известных фильмов с его участием – "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, "Орел и решка" Георгия Данелии и "Фонтан" Юрия Мамина.

Также он снимался в сериалах "По ту сторону волков", "Не родись красивой", "Возвращение Мухтара", "Мосгаз. Дело № 2: Палач", "Отель Элеон" и "Настенька".