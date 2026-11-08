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08 ноября, 16:34

Спорт

Фигуристы Кондратюк и Нелюбова победили на этапе Гран-при России в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге выиграл Марк Кондратюк, а у женщин одержала победу Камилла Нелюбова.

По итогам двух выступлений Кондратюка набрал 279,91 балла (94,92 балла он получил за короткую программу и 184,99 – за произвольную). Второе место занял Глеб Лутфуллин, получив 272,16 балла (91,63 + 180,53), а третьим стал Макар Игнатов с результатом в 256,99 балла (95,41 + 161,58).

Нелюбова набрала по итогам двух выступлений 217,06 балла (78,67 за короткую программу + 138,39 за произвольную). Серебро завоевала Арина Кудлай, получив 205,40 балла (70,07 + 135,33). Замкнула тройку призеров Злата Буря с 205,17 балла (71,14 + 134,03).

Участница Олимпийских игр 2026 года в Италии Аделия Петросян финишировала четвертой с результатом в 203,60 балла (72,32 + 131,28).

23-летний Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире и чемпионом Европы 2022 года. 18-летняя Нелюбова является бронзовым призером финала Гран-при России 2026 года.

Ранее фигуристы Петр Гуменник и Лидия Плескачева стали победителями третьего этапа Гран-при России в Красноярске.

По сумме двух программ Гуменник набрал 287,23 балла (104,16 за короткую программу + 183,07 за произвольную). Второе место занял Николай Угожаев, получив 265,57 балла (94,89 + 170,68). Тройку призеров замкнул Даниил Самсонов с результатом в 251,12 балла (84,31 + 166,81).

В свою очередь, Плескачева получила 224,82 балла (78,65 за короткую программу + 146,17 за произвольную). Второе место заняла Вероника Яметова с результатом в 213,45 балла (72,13 + 141,32), а третьей стала Анна Фролова, набрав 211,97 балла (75,78 + 136,19).

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