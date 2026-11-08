В Петербурге задержаны двое подозреваемых в посредничестве во взятке в 21 млн рублей

Фото: MAX/"Петербургская полиция"

Двух мужчин, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, один из фигурантов сам предложил генеральному директору коммерческой организации выступить посредником. Действовал он из корыстных побуждений, а речь шла о передаче в налоговый орган суммы в размере не менее 21 миллиона рублей.

Деньги должны были решить сразу несколько задач: вывести компанию из плана выездной налоговой проверки, не допустить выявления недоимок по налогам и оградить руководителя от ответственности.

Посредника со стороны бизнеса взяли с поличным в момент передачи денег в одном из кафе в Александровском парке. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий задержали и сотрудника налоговой организации, который выступал посредником от контролирующего органа. Обоим избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Уголовное дело следственные органы возбудили 2 ноября – по статье о посредничестве во взятке. Расследование продолжается. В частности, проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности и установление остальных участников организованной группы.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции на востоке Москвы. По версии следствия, инспекторы остановили автомобиль на Новоухтомском шоссе. Во время проверки у машины обнаружили неисправность тормозной системы – такое транспортное средство подлежало задержанию.

Находясь в патрульном автомобиле, водитель попробовал передать инспектору 30 тысяч рублей. Деньги он предлагал за отказ от привлечения к административной ответственности, однако сотрудник ГАИ купюры не принял. Было возбуждено уголовное дело.

