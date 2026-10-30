В Москве арестовали обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ

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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, 23 октября инспекторы остановили автомобиль на Новоухтомском шоссе. Во время проверки у машины обнаружили неисправность тормозной системы – такое транспортное средство подлежало задержанию.

Находясь в патрульном автомобиле, водитель попробовал передать инспектору 30 тысяч рублей. Деньги он предлагал за отказ от привлечения к административной ответственности, однако сотрудник ГАИ купюры не принял.

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Фигуранта задержали, затем провели с ним необходимые следственные действия и предъявили обвинение.

Ранее похожий инцидент произошел на юго-западе Москвы. Там иностранец попытался дать инспектору ГАИ взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него административный протокол. Сотрудник пресек действия нарушителя, после чего его задержали.