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Новости

30 октября, 15:26

Шоу-бизнес

Неизвестные разрисовали дом Пугачевой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестные нанесли вандальную надпись на забор особняка, который связывают с певицей Аллой Пугачевой, в деревне Малые Бережки в Солнечногорском округе. Об этом сообщил SHOT, опубликовав соответствующее видео в MAX.

На кадрах неизвестная женщина подходит к дому и пишет на ограждении красным баллончиком "Офис Моссада в РФ" (Моссад – национальная служба внешней разведки Израиля).

Ранее сообщалось, что участок, на котором стоит трехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров, Пугачева купила в конце 1990-х годов. При этом объект певице якобы уже не принадлежит, так как она подарила его внуку, артисту Никите Преснякову.

В 2023 году объект выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Позже цена снижалась и составляла от 99 до 110 миллионов рублей, но покупатель так и не нашелся.

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