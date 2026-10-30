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30 октября, 15:07

Политика

Украина ввела санкции против 19 лиц и 10 компаний из России

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина ввела санкции против 19 лиц и 10 компаний из России. Соответствующие указы подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Киеве утверждают, что все попавшие в списки организации и физические лица причастны к созданию российской спутниковой системы связи "Рассвет". Также под ограничения подпали 39 морских судов.

Среди компаний, к которым применены меры, – "Бюро 1440", "Лабс 1440" и "ФАБ Рассвет". Первая занимается разработкой и координацией проекта, вторая выпускает солнечные батареи для космических аппаратов, третья специализируется на низкоорбитальных спутниках связи и абонентских терминалах.

Санкции затронули и белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы", которое разрабатывает и создает прототипы компонентов для аэрокосмических систем.

Ранее американский Минфин внес двух россиян в санкционные списки, связанные с КНДР. Речь идет об Илье Бойкове и Витольде Обертасе. Причиной введения ограничений стала их предполагаемая причастность к мошенническим схемам в компаниях США.

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Сюжет: Санкции
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