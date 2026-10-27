NYT: администрация Трампа изучает возможность снятия санкций с РФПИ

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены ограничений в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представитель американской администрации подтвердил, что Вашингтон изучает запрос фонда о снятии санкций. Эта работа ведется в рамках усилий по улучшению российско-американских отношений.

Чиновник также отметил роль специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев взаимодействует с американской стороной по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что для восстановления отношений с США и Западной Европой необходимо полностью отменить санкции. По его словам, ограничения мешают развивать сотрудничество, поскольку создают неопределенность в отношениях между сторонами.

При этом Трамп сообщал о готовности Вашингтона к торгово-экономическому взаимодействию с Москвой и Киевом после урегулирования конфликта на Украине.

