Трамп заявил о готовности США вести дела с РФ после урегулирования на Украине

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США настроены на торгово-экономическое взаимодействие с Россией после урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы будем вести дела с Украиной и Россией после прекращения войны. Мы бы хотели прийти к тому, чтобы Россия и Украина заключили сделку, и мы бы вели с ними дела", – отметил Трамп.

В МИД РФ заявляли, что Москва и Вашингтон смогут восстановить и развивать отношения лишь при условии полного устранения "минного поля" санкций.

В ведомстве напомнили, что публично ограничительные меры обосновывались не стремлением наказать российский народ, а необходимостью "побудить Россию изменить политику".