Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:32

Политика

Трамп заявил о готовности США вести дела с РФ после урегулирования на Украине

Фото: whitehouse.gov

США настроены на торгово-экономическое взаимодействие с Россией после урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы будем вести дела с Украиной и Россией после прекращения войны. Мы бы хотели прийти к тому, чтобы Россия и Украина заключили сделку, и мы бы вели с ними дела", – отметил Трамп.

В МИД РФ заявляли, что Москва и Вашингтон смогут восстановить и развивать отношения лишь при условии полного устранения "минного поля" санкций.

В ведомстве напомнили, что публично ограничительные меры обосновывались не стремлением наказать российский народ, а необходимостью "побудить Россию изменить политику".

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика