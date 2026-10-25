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25 октября, 09:32

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 532 украинских беспилотника над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО в ночь на 25 октября перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбили в 24 регионах страны и над Азовским морем. В список вошли Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая, Калужская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Волгоградская и Ульяновская области, а также Московский регион.

Кроме того, беспилотники перехватили над Пермским и Краснодарским краями, Татарстаном, Адыгеей, Марий Эл, Удмуртией и Крымом. По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 24 октября до 08:00 25 октября.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября Белгород стал целью крупной атаки украинских беспилотников. В результате обстрела было повреждено значительное количество объектов, в том числе 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих и 3 социальных объекта. Один мирный житель погиб, еще 14 получили ранения.

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