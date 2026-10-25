В Белгороде при атаке БПЛА повреждены 30 многоквартирных домов

Фото: MAX/"МЭР | ДЕМИДОВ"

В Белгороде после массированной ночной атаки украинских беспилотников зафиксировали повреждения 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей и других объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

Помимо многоэтажек, пострадали четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных учреждения.

В результате атаки погиб мирный житель, число пострадавших достигло 14. Восемь человек находятся в больницах. По словам Шуваева, при необходимости их могут перевести в федеральные клиники.

В ночь на 25 октября на Белгород обрушился массированный налет украинских дронов. Были повреждены жилые дома, машины, социальные и коммерческие объекты, а жителей пострадавших квартир разместили в пунктах временного размещения, куда перебрались 53 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, расследование взял под контроль центральный аппарат ведомства. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи и криминалисты уже работают на местах.