Один человек погиб и десять пострадали при атаке БПЛА по Белгороду

Фото: МАХ/"МЭР | ДЕМИДОВ"

Один мирный житель погиб в результате ночной атаки беспилотников по Белгороду. Еще десять граждан получили различные травмы. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Среди пострадавших сотрудник скорой помощи. Восемь раненых обследуются в больницах города, еще две женщины после оказания скорой медпомощи продолжат лечение амбулаторно.

Мэр города Валентин Демидов рассказал, что в результате воздушной атаки зафиксированы значительные разрушения в жилых кварталах в центре города. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты.

"На местах работают все оперативные службы. Главная наша задача – быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий", – добавил градоначальник.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на 25 октября. На всех местах ЧП уже работают экстренные службы. Местных жителей призвали не покидать дома и соблюдать меры предосторожности.

Ранее один человек пострадал в Ростовской области при падении обломков дрона. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Лечение он будет проходить амбулаторно под наблюдением врачей.