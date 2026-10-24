Один человек пострадал в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек пострадал в Ростовской области при падении обломков дрона, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что мужчина пострадал в Миллеровском районе. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Лечение он будет проходить амбулаторно под наблюдением врачей.

Ранее Слюсарь заявил, что над Ростовской областью средства ПВО перехватили и уничтожили более 80 вражеских беспилотников. В частности, атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области.

Падение обломков БПЛА в Ростове-на-Дону привело к повреждению крыши и остекления здания техобслуживания одного из филиалов "Ростовпассажиртранса", а также 21 автобуса. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

Кроме того, в хуторе Калинин Мясниковского района обломками повреждена трансформаторная подстанция. 172 частных дома остались без электричества.

