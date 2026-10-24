ПВО уничтожила за ночь 80 беспилотников над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Ростовской областью более 80 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака была отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском и Мясниковском.

В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша и остекление здания техобслуживания одного из филиалов "Ростовпассажиртранса", а также 21 автобус. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

В Мясниковском районе, в хуторе Калинин, обломками повреждена трансформаторная подстанция. Без электричества остались 172 частных дома. На месте работает аварийная бригада, ведутся восстановительные работы.

"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам", – добавил Слюсарь.

Этой ночью украинские силы также атаковали энергетическую инфраструктуру в районе Севастополя, в результате чего город временно остался без электроснабжения. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты сразу приступили к восстановительным работам.

Спустя некоторое время ремонтные бригады восстановили подачу электроэнергии в Крыму. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова.