Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 07:56

Происшествия

ПВО уничтожила за ночь 80 беспилотников над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Ростовской областью более 80 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака была отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском и Мясниковском.

В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша и остекление здания техобслуживания одного из филиалов "Ростовпассажиртранса", а также 21 автобус. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

В Мясниковском районе, в хуторе Калинин, обломками повреждена трансформаторная подстанция. Без электричества остались 172 частных дома. На месте работает аварийная бригада, ведутся восстановительные работы.

"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам", – добавил Слюсарь.

Этой ночью украинские силы также атаковали энергетическую инфраструктуру в районе Севастополя, в результате чего город временно остался без электроснабжения. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты сразу приступили к восстановительным работам.

Спустя некоторое время ремонтные бригады восстановили подачу электроэнергии в Крыму. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика