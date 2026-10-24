Севастополь остался без света после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру

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Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Социальные объекты переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи.

Ранее один человек погиб и еще трое получили ранения в результате удара украинских войск по пассажирскому автобусу в Клинцовском районе Брянской области. Под удар попал автобус, следовавший по маршруту Москва – Новозыбков.

Еще восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по гражданскому предприятию в Орле. У большинства незначительные травмы и повреждения. На месте работают оперативные службы, принимаются меры, направленные на локализацию последствий.