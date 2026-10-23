Промышленный объект получил повреждения при атаке БПЛА на Прикамье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При атаке БПЛА на Пермский край незначительно поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в MAX.

В результате отражения атаки также незначительно пострадали окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска. Пострадавших нет. Губернатор уже поручил главам территорий принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий атаки.

Ранее три жителя Городецкого округа Нижегородской области пострадали в результате падения обломков беспилотников. Их доставили в больницу. Повреждения также получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры.

Всего в ночь на 23 октября и утром того же дня была отражена атака 19 беспилотников на территории области. Школы в Городецком округе перевели на дистанционный режим работы. На местах происшествий работают оперативные службы.

