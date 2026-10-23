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23 октября, 09:44

Происшествия

Силы ПВО перехватили и уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: mil.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 443 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Минобороны, аппараты были перехвачены и уничтожены над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской и Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Татарстан, Удмуртия и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее российские военные поразили вагонное депо "Полтава" в Полтавской области, которое использовалось для хранения и ремонта военной техники ВСУ. Кроме того, в Одесской области были поражены два пункта временной дислокации расчетов безэкипажных катеров (БЭК).

Удар также был нанесен по портовой инфраструктуре в Вилково, которая задействована для складирования и подготовки таких катеров к запуску. Помимо этого, в министерстве обороны РФ заявили об атаке на сухогруз, который доставлял имущество для украинских вооруженных сил в порт Одесса.

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