Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили вагонное депо "Полтава" в Полтавской области, которое использовалось для хранения и ремонта военной техники ВСУ, сообщает aif.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, в Одесской области были поражены два пункта временной дислокации расчетов безэкипажных катеров (БЭК). Удар также был нанесен по портовой инфраструктуре в Вилково, которая задействована для складирования и подготовки таких катеров к запуску.

Помимо этого, в министерстве заявили об атаке на сухогруз, который доставлял имущество для украинских вооруженных сил в порт Одесса.

Ранее ВС РФ атаковали автожелезнодорожный мост Южный в Киеве, используемый для транзитных перевозок военных грузов. Также был поражен складской комплекс "Хладокомбинат № 3", на его базе было организовано производство БПЛА большой и средней дальности самолетного типа.

